В Украине начали продавать раннюю клубнику: проверка на нитраты
Результаты лабораторных тестов впечатлили съемочную группу "Сегодня"
На отечественных рынках становится все больше импортной клубники, объемы ввоза которой в Украину растут. Ягоду везут из Испании, Турции и Греции. Цены "кусаются", однако спрос на товар есть. "Сегодня" решили проверить, безопасна ли ранняя ягода. В рамках эксперимента съемочная группа приобрела на одном из столичных рынков несколько образцов ранней клубники.
"Сейчас греческая клубника идет, очень красивая. Килограмм 400 гривен стоит", – рассказывают продавцы.
Выбор ягоды пока что небольшой. Отечественной клубники в продаже еще нет, а испанскую уже разобрали.
С образцами клубники "Сегодня" направились в лабораторию. Для проверки на нитрату ягоду измельчают на терке, кладут в мерный стакан, заливают специальным раствором и тщательно перемешивают. В получившуюся жидкость погружают электроды. Первый результат – 57 мг на килограмм при норме в 60. Ягода пригодна для употребления.
На очереди еще одна проба. Результат неожиданный – 137! Превышает норму более чем в два раза. Лаборатория немедленно готовит документы на запрет продажи этой партии ягод, контроллеры снимают товар с реализации.
"Избыток нитратов в организме, когда они переходят в нитриты, блокирует доступ кислорода к органам, гемоглобин превращается в метгемоглобин, возникает кислородное голодание. Если это большое количество, в организме происходят необратимые процессы", – рассказывает заведующая лаборатории.
Специалисты советуют употреблять раннюю ягоду осторожно, не более нескольких плодов в день. Ведь от такой клубники может быть больше вредя, чем пользы.
Напомним, "Сегодня" уже проверили, насколько безопасна ранняя капуста.
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