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"Терки" с турками и шантаж Украины: эксперты объяснили, что стоит за разморозкой "Южного потока"

22 июля, 18:22

Специалисты поделились соображениями о мотивах российского "Газпрома"

Фото: Getty Images

Сегодня, 21 июля, в российских СМИ появилась информация о том, что "Газпром" объявил тендер на проведение инженерных изысканий и возвратился к реализации проекта "Южный поток", который был остановлен в 2014 году. Сообщается, что делается это для нужд внутреннего рынка. Однако, так ли это?

Для чего РФ могла возобновить реализацию "Южного потока" – еще одной альтернативы украинской ГТС наряду с "Северным потоком - 2" – сайту "Сегодня" рассказали энергетические эксперты.

Руководитель энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден: возвратиться к "Южному потоку" "Газпром" подтолкнули переговорные трения с Турцией. Ведь именно "Турецкий поток" задумывался в свое время как замена "Южного потока" после его заморозки под давлением Евросоюза.

"Турки – тяжелые переговорщики, прежде всего в том, что касается объемов поставок и тарифов на транзит, а также цены на газ, – говорит Омельченко. – Возможно, они хотят создать еще одну альтернативу, чтобы подтолкнуть Турцию к более мягкой позиции".

А Геннадий Рябцев, директор специальных программ научно-технического центра "Психея", считает, что Россия вернулась к проекту из-за того, что появились для этого возможности.

"У "Газпрома" есть планы по обеспечению поставки ресурса по северному направлению. И эти планы реализуются последовательно, по мере появления средств", – сказал он.

Также Омельченко допускает, что это сделано в угоду приближенных к Кремлю бизнесменов.

"Существует определенное бизнес-окружение вокруг Кремля, которое привыкло зарабатывать на поставках труб, на проектных работах, на строительно-монтажных работах. А как этот проект будет окупаться – это их мало интересует", – отметил эксперт.

Такую версию поддерживает и Михаил Гончар, президент центра глобалистики "Стратегия XXI".

"Не последнюю роль играет заработок традиционных подрядчиков "Газпрома" – братьев Роттенбергов <…> Больше нет больших проектов, которые так и называются в России "откатопроводы", – говорит Гончар.

И добавляет: несмотря на то, что "Южный поток" не был реализован, на нем успели заработать "свои" люди – 20 млрд долл. бюджета этого проекта было потрачено на строительство газопроводов.

"В 2014 году "Газпром" официально отменил проект, а в 2015 году средства продолжали осваиваться, вроде бы он продолжает строиться – [деньги] просто дерибанили", – говорит Гончар.

Вместе с тем инициативу "Газпрома" можно расценивать и как "политико-психологический прессинг новой власти [в Украине]", считает эксперт.

"Российская сторона понимает, что ситуация и в Европе поменялась, как они считают в более благоприятную для них сторону, когда можно продавить необходимые решения <…> Они видят переформатирование власти в Украине. И поэтому создают дополнительную проекцию угрозы: мол, мы вас с "Северным потоком" обошли, а теперь еще "Турецким потоком", а еще реанимируем "Южный поток"; так что быстрее двигайтесь и подписывайте новый транзитный газовый контракт", – предположил эксперт.

Напомним, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


Учитывая риск прекращения транзита газа, в "Нафтогазе" призвали увеличить закачку голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) до 20 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля запасы топлива в ПХГ достигли 15,018 млрд куб. м.

Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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Тег Россия, Турция, Газпром, газопровод, Украина, Южный поток, транзит газа, Турецкий поток, Северный поток 2

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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