Трамп подтвердил решение о выходе США из Договора об открытом небе

США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями

Президент Дональд Трамп, который недавно критиковал ВОЗ, подтвердил намерение выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Ранее Белый дом уведомил союзников о таком решении. Об этом сообщили в AFP.

Глава Белого дома сказал, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается Договора.

"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора. Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", – заявил Трамп.

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Он добавил, что США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями.

Договор по открытому небу – это многостороннее соглашение, которое разрешает совершать свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что США поддерживают народ и президента Украины Владимира Зеленского, который сумел добиться возвращения на родину многих украинцев, а также некоторых важных реформ. Об этом говорилось в коммюнике американского посольства, опубликованном 21 мая к первой годовщине пребывания Зеленского у власти.

Трамп хочет провести саммит "семерки" в Вашингтоне, как только будут сняты санитарные ограничения, введенные из-за пандемии в США.

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Дональд Трамп считает, что именно американские специалисты делают большие успехи в разработке препаратов и методов лечения коронавируса, а также создании вакцин, которые могут стать бесплатными.

Напомним, Китай не допустил представителей ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19.

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