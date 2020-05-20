Дополнительный уровень защиты: Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции

Президент США Дональд Трамп считает, что именно американские специалисты делают большие успехи в разработке, препаратов и методов лечения коронавируса, а также создании вакцин, которые могут стать бесплатными.

"Я думаю, что мы даже опережаем график", – очень оптимистично заявил Трамп. Сейчас, по его словам, испытания вакцин находятся на "первой и второй фазах".

Трамп заявил, что когда вакцина будет создана, американские военные будут задействованы в ее распространении по стране.

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Американский лидер снова выступил в защиту приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина для профилактики заражения коронавирусом. Президент США сознался, что несколько недель принимает гидроксихлорохин, чтобы защититься от пандемии коронавируса.

"Это личное решение каждого, но у него (гидроксихлорохина -Ред.) великолепная репутация. И если бы на моем месте был бы кто-нибудь еще, то все бы сказали, что это разумно", – заявил Трамп.

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Президент США считает, что препарат "обеспечивает дополнительный уровень защиты" от коронавируса, и посоветовал спросить мнение "многих врачей, которые выступают в защиту этого препарата".

Заметим, что американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе проведенных исследований на первой фазе клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". В июле 2020 года ученые рассчитывает приступить к следующему этапу испытаний вакцины.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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