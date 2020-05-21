Первый год у власти: США тепло поздравили Зеленского

США поддерживают народ и президента Украины Владимира Зеленского, который сумел добиться возвращения на родину многих украинцев, а также некоторых важных реформ.
Об этом говорится в коммюнике американского посольства, опубликованном 21 мая к первой годовщине пребывания Зеленского у власти.
Дипломаты напомнили, что после его избрания США приветствовали его преданность внедрению реформ, необходимых для евроинтеграции и процветания Украины.
"Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных общин. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", – отметили в посольстве.
При этом дипломаты подчеркнули, что Вашингтон поддерживает Украину в достижении еще нерешенных задач, что усугубляется российской агрессией и эпидемией коронавируса.
"Президент Зеленский и его команда продвигаются вперед в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных учреждений, и мы продолжим работать с властями страны для достижения ее целей", – добавили в посольстве США.
При этом в коммюнике обратились к народным депутатам, местным и региональным чиновникам, призвав их противостоять попыткам "определенных корыстных кругов" замедлить прогресс.
"Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в своих международно признанных границ", – резюмировали в посольстве.
Больше о том, что из обещанного удалось сделать президенту в первый год правления, и с чем он пока что не сумел справиться, читайте в материале "Год Зеленского: выполненные обещания и провалы" на нашем сайте.
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