Трамп решил обложить пошлинами китайские товары

Руководство Китая заявило, что примет меры для защиты своих "законных прав"

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции.

Решение было принято в ответ на кражу американских технологий хакерами во время выхода компаний из США на китайский рынок.

Руководство Китая заявило, что примет меры для защиты своих "законных прав".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США пока не будут вводить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Ранее в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.