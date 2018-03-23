Трамп решил обложить пошлинами китайские товары

Сегодня, 02:45

Руководство Китая заявило, что примет меры для защиты своих "законных прав"

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции.

Решение было принято в ответ на кражу американских технологий хакерами во время выхода компаний из США на китайский рынок.

Руководство Китая заявило, что примет меры для защиты своих "законных прав".

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Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. 

Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Ранее в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.
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Источник:

Associated Press

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