Транш до конца года: в Нацбанке раскрыли детали переговоров с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает до конца года получения транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на брифинге сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, который недавно провел переговоры с фондом о новой программе.
"Достигнуты договоренности о приезде миссии МВФ в Украину в ближайшие недели. Дата не определена, но мы ожидаем, что это скоро произойдет", - сказал он.
При этом, по словам Смолия, объем новой программы сотрудничества с МВФ пока не обсуждался, и о сумме первого транша говорить преждевременно.
"Макропрогноз НБУ предполагает подписание соглашения с Международным валютным фондом в этом году и получение транша в этом году. Пока что мы не обсуждали с МВФ объем программы, потому говорить сейчас о сумме, которая может быть перечислена в этом году, мы не можем", – сказал он.
Также глава НБУ рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с МВФ.
"Один из вопросов это бюджет 2020 года. Следующее – антикоррупция. Это принятие закона о незаконном обогащении. Судебная реформа как процесс. Обсуждались вопросы рынка земли. И в принципе из основных вопросов это все. Другие вопросы носят более-менее текущий характер. Это изменения в законы про Национальный банк, про Фонд гарантирования вкладов – то, что касается финансового сектора", – рассказал он.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество Украины с МВФ – это важный сигнал для инвесторов.
"Мы уже не раз подчеркивали, что это не вопрос денег. Это вопрос сигнала инвесторам. Инвесторы, которые сейчас вложили деньги в экономику Украины, нерезиденты, покупающие ценные бумаги, сделали это на ожиданиях. У них были ожидания продолжения макроэкономической стабильности, ускорения реформ и наличия программы МВФ. Это в принципе является фундаментальным фактором. Сотрудничество с МВФ – это фундаментальный фактор. Если ситуация изменится, это повлияет на настроения в отношении Украины. То же самое касается и других инвесторов, например, в реальном секторе экономике", – сказал он.
Напомним, эксперты рассказывали сайту "Сегодня", что само сотрудничество с МВФ остается очень важным для Украины, а вот предоставление денег – пока не критично.
Напомним, 14-18 октября украинская делегация посетила США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ, где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.
Миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк