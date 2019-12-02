Транзит газа через Украину и переговоры с Путиным: Зеленский сделал заявление

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным долгосрочный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во время саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом он заявил в интервью газете Monde. ,

"Транзит газа ежегодно приносит нам от 2,5 до 3 млрд долларов, – отметил Зеленский. – Несмотря на заявления наших партнеров, это не только экономический, но и политический вопрос. Мы надеемся подписать с РФ соглашение о транзите газа на 10 лет. Я хочу отделить эту тему от Донбасса, но вопрос может быть поднят в ходе саммита в Париже".

Президент Украины добавил, что его беспокоит в этой связи продолжающееся строительство газопровода "Северный поток – 2".

"По этому вопросу я не имею власти над европейскими лидерами. Я могу лишь рассчитывать на помощь США, которые нас поддерживают", – сказал Зеленский.

Саммит Нормандской четверки, посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президенты РФ, Украины и Франции и канцлер Германии. Формат двусторонней встречи Путина и Зеленского пока прорабатывается.

Реклама





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя газовые переговоры с Украиной, отказался назвать цену, по которой предлагается российский газ для Киева.

Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут в Париже в рамках встречи в "нормандском формате" обсудить вопрос газового сотрудничества.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.

Читайте также: После разговора с Зеленским Путин вызвал в Кремль главу "Газпрома"

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама