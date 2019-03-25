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Спор с Россией о транзите газа: как Украине отстоять свои правила игры

Сегодня, 14:28

Россия не сможет запустить "Северный поток – 2" до конца года, считают эксперты

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Спор с Россией о транзите газа: как Украине отстоять свои правила игры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg Экономика Россия не сможет запустить "Северный поток - 2" до конца года, считают эксперты

Россия, как заявили в минэнерго страны, рассчитывает на продление транзитного контракта с Украиной. Но по результатам последних трехсторонних переговоров, которые состоялись 21 января 2019 года, в украинском МИД ведомстве заявили: Киев не подпишет контракт о транзите газа из России в страны Европы через Украину на условиях "Газпрома".  Вместо этого Украина настаивает на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ.

Какие козыри имеет Украина, чтобы добиться своего, "Сегодня" расспросили у энергетических экспертов.

Россия пока не готова исключить Украину из географии своего транзита, поскольку трубопровод "Северный поток – 2" вряд ли заработает до конца 2019 года. Такое мнение озвучил директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Выйти на те объемы промышленной транспортировки газа РФ ни до конца этого года, ни в следующем году не сможет. В лучшем случае "Северный поток – 2" заработает в исследовательски-промышленном (тестовом) режиме и почти весь 2020 год будут заканчиваться работы по налаживанию этой ветки. Кроме того, "Северный поток – 2" заканчивается на побережье Германии, а дальше газ должен транспортироваться сушей, так что суходольная часть должна быть достроена. Скорее всего, в определенные проектом сроки этого не произойдет и 1 января 2020 года "Северный поток – 2" в полном объеме не заработает. Но это не значит, что он не заработает в конце 2020 года", – отметил он. 

Кроме того, этот газопровод проигрывает украинскому, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

"Даже если построят "Северный поток – 2", России для исполнения своих экспортных контрактов необходимо минимум 30 млрд куб. м газа, чтобы они перекачивались по территории Украины. Так как, во-первых, увеличивается спрос на российский газ, во-вторых, "Северный поток – 2" не может выполнять балансирующей функции – он транзитирует газ только ровным графиком. В то время как украинская ГТС может гибко реагировать на изменение спроса в странах ЕС", – сказал Омельченко.

Эксперты говорят: транзитный контакт будет, вопрос только на чьих условиях – Украины или России.

"России выгодно продолжить контракт на тех условиях, которые были заложены в контракт 2009 года. В этом и заключается политика РФ – отстрочить всевозможные раунды переговоров до конца года, потом по факту просто продолжить действие контракта 2009 года", – считает Рябцев.

По мнению Омельченко, для успеха необходимо завершить создание независимого оператора ГТС.

"Если не будет независимого оператора ГТС, мы будем вынуждены подписывать краткосрочные контракты, которые не выгодны Украине", – считает он.  

В целом, добавил Омельченко, контракты с "Газпромом" должны заключать европейские партнеры, а Украина оставила бы за собой функцию только оператора ГТС и работать с европейскими компаниями.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, есть много вариантов развития ситуации – вплоть до приостановки транзита. Но договориться с Россией все же можно, уверен эксперт.

"Конечно, лучше было бы сесть за стол переговоров и договориться о каких-то вминяемых условиях. Всплыла тема консорциума. Допускаю, что при определенных условиях – опять таки это нужно внести изменения в украинское законодательство о том, что "Газпром" не может быть участником такого консорциума – можно было бы найти не просто на базе ГТС, но и на базе подземных хранилищ некий вариант, который бы устроил прежде всего ФРГ", – отметил эксперт.

Напомним, контракт о транзите газа был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

В "Нефтегазе" рассматривают разные сценарии, в том числе и решения РФ о полного прекращения транзита Украиной.  

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, эксперты, Нафтогаз Украины, транзит газа

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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