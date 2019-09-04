Три зама Маркаровой сохранили свои посты

В среду правительство переназначило Джигира, Шкуракова и Гелетия заместителями министра финансов

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины переназначил Юрия Джигира и Василия Шкуракова заместителями министра финансов, а Юрия Гелетия – замминистра финансов по вопросам европейской интеграции.

Распоряжениями правительства от 4 сентября (№ 724-р, № 725-р, № 726-р), которые обнародованы на сайте Кабмина, Джигиров, Шкураков и Гелетий были уволены с этих должностей, а следующими распоряжениями (№ 735-р, № 736-р, № 737-р) – повторно назначены.

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Новости "Сегодня" писали, что из предыдущего состава правительства свои должности сохранили министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков. Новый Кабмин был сформирован 29 августа.

Подробнее о новом составе правительства читайте в нашей статье "SMMщик, IT-шник и руководитель телеканала: что нужно знать о новом Кабмине".

Ранее Маркарова заявила, что у правительства на гривневом и валютном счетах находится около 130 млрд гривен в эквиваленте. Поэтому, по ее словам, хотя Украина и нарастила госдолг к долларах, страна готова к погашению долговых платежей до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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