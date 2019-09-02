Что известно о министре финансов Украины Оксане Маркаровой

Фото: "Сегодня"

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Как стало известно, должность министра финансов Украины осталась за Оксаной Маркаровой.

Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно (по другим сведениям, 1 января 1970-го). Имеет два высших образования, полученных в Украине и США. В 1999 году получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии. А в 2001 году – степень магистра в области международных публичных финансов и торговли Индианского университета в Блумингтоне. Во время обучения состояла в студенческом обществе Pi Alpha Alpha, которое объединяет студентов, изучающих государственное администрирование.

С марта 2015 по апрель 2016 Маркарова была заместителем министра финансов и руководила аппаратом Минфина, который возглавляла Наталия Яресько. В министерстве отвечала за реформирование системы управления государственными финансами. Сама Маркарова рассказывала журналистам, что ее приглашали в государственный сектор еще с 2004 года, но она согласилась пойти на госслужбу только по инициативе Яресько, с которой была давно и хорошо знакома по работа в инвестиционном бизнесе – где, собственно, и трудилась до прихода в госсектор.

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В ноябре 2018 года Верховная Рада впервые назначила Маркарову министром финансов. Как озвучили в команде Зеленского причины, по которым Маркарова осталась при своей должности в новом Кабинете министров – профессионализм министра, которой еще предстоит подготовить бюджет.

Замужем. Муж – банкир Даниил Волынец (в 2012-2014 года супруги являлись владельцами "Актив-Банка"). В семье воспитываются четверо детей: две дочери Волынца от первого брака и двое общих, сын и дочь.

Оксана Маркарова и Дмитрий Волынец не чужды прекрасному: в их собственности, помимо непременных домов, квартир и машин, две крупные коллекции. Это библиотека украинской и мировой литературы общим количеством порядка 2 тыс. томов, включая букинистические издания XVIII века. И собрание живописи и графики украинских художников XIX-XXI века общим количеством 983 работы. Есть и экзотика – племенной конь.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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