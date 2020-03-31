У Зеленского рассказали, что еще нужно сделать для полноценного запуска рынка земли

Украинские законодатели должны принять еще несколько законопроектов для полноценного запуска рынка земли

Проведение земельной реформы, за которую в ночь на 31 марта проголосовал украинский парламент, в законодательном плане будет поэтапным. Об этом рассказал уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Он отметил, что реформирование рынка земли является элементом предвыборной программы президента Владимира Зеленского, который инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.

"Мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона на 1 июля 2021 года", – сказал он.

По словам уполномоченного, это лишь первый этап земельной реформы. Во-первых, техническая работа не завершена – до сих пор продолжается наполнение земельных кадастров, происходит передача в распоряжение на места государственных и коммунальных земель. Во-вторых, законопроект, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, которые находятся в частной собственности.

"Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом законодательной инициативы", – отметил Лещенко.

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Пока право покупать земельные участки получат только граждане Украины, которые имеют легальный доход. Один человек сможет приобрести не более 100 гектаров земли.

И только с 2024 года, по словам Лещенко, к обороту земель сельхозназначения будут допущены юридические лица, учрежденные гражданами Украины. Они смогут купить земли до 10 000 гектаров.

Впрочем, те документы, которые влияют на создание и запуск механизмов кредитования, будут приняты все же в нынешнем году.

"То, что касается государственной поддержки, обеспечения надлежащего кредитования – речь о десяти нормативно-правовых актах, – будет приниматься, нарабатываться в рамках календарного года", – обещал Лещенко.

Лещенко отметил, что государство по-прежнему планирует оказывать государственную поддержку агропромышленному комплексу в размере 4 млрд гривен. Среди прочего эти средства будут выделены для фонда гарантирования кредитов для малых сельскохозяйственных производителей.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

Напомним, мировая экономика входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году.

Ее причиной стала внезапная вспышка коронавируса в Китае, который унес жизни 40 636 человек.

Выступление Зеленского в Раде

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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