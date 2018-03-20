Украина конфисковала все средства "Газпрома" на своей территории
Министерство юстиции намерено заставить Россию выплатить все долги
Все средства российского "Газпрома", задолжавшего Украине согласно различных судебных приговоров 8,5 млрд долларов, которые находились на территории страны, уже взысканы в государственный бюджет. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".
"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё также 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств – всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", – отметил Петренко.
Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день.
Напомним, "Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд гривен. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".
Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.
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