Украина конфисковала все средства "Газпрома" на своей территории

Сегодня, 21:46

Министерство юстиции намерено заставить Россию выплатить все долги

Украина конфисковала все средства "Газпрома" на своей территории
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Все средства российского "Газпрома", задолжавшего  Украине согласно различных судебных приговоров 8,5 млрд долларов, которые находились на территории страны, уже взысканы в государственный бюджет. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".

"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё также 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств – всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", – отметил Петренко.

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Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день.

Напомним, "Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд гривен. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.
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