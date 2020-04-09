Украина может получить деньги от Европейского инвестиционного банка: на что их потратят

Деньги могут пойти на поддержку системы здравоохранения, социальных проектов и частного сектора

Украина может рассчитывать на поддержку Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), который в ближайшие месяцы может выделить 5,2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса за пределами ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕИБ в Украине.

"Это финансирование является частью инициативы Team Europe и поддерживается гарантиями из бюджета ЕС. Оно обеспечит неотложные инвестиции в здравоохранение, а также увеличит длительную поддержку частного сектора, отражающую финансовые потребности в более чем 100 странах мира", – рассказали в пресс-службе.

Пакет помощи для борьбы против пандемии за пределами ЕС включает:

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ускоренное финансирование и целевую техническую помощь для партнеров в 100 странах;

краткосрочную поддержку здравоохранения и бизнеса в Африке, странах Восточного и Южного партнерства, Западных Балканах, Азии и Латинской Америке;

усиленную поддержку бизнеса, который получил удар от пандемии.

"Мы надеемся на сотрудничество для финансирования проектов, направленных на удовлетворение социальных потребностей и в сфере здравоохранения, а также для обеспечения компаниям из стран Восточного партнерства лучшего доступа к финансированию. Мы также ускорим выплаты средств за наличные операции по стратегическим инвестициям и в пользу малого и среднего бизнеса, чтобы помочь в совместном реагировании на этот кризис", – сказала вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

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Пока европейские страны уже отчитываются о падении ВВП на фоне распространения коронавируса, аналитики JPMorgan подсчитали: суммарный ущерб для мировой экономики составит 5,5 трлн долларов.

Сайт "Сегодня" писал о том, что валовой внутренний продукт Украины по итогам января-февраля 2020 года сократился на 0,2%, тогда как в январе падение составляло 0,5%.

Напомним, по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%. Ранее ожидалось, что в 2020 году рост ускорится, однако в обновленном макроэкономическом прогнозе правительство ожидает падения ВВП Украины на 4,8%. При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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