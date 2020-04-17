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Словакия даст скидку на прокачку газа в украинские хранилища

17 апреля, 16:00

Виктория Подолянец

Западные трейдеры смогут хранить газ в украинских ПХГ

Словацкая компания Eustream, которая является оператором ГТС этой страны, ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах (ПХГ), что повысит их привлекательность ПХГ для европейских трейдеров. Такое заявление сделал глава госкомпании "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

"Новость, над которой мы работали более года. С целью повышения уровня использования украинских ПХГ и развития регионального газового хаба, мы совместно с "Нафтогазом" еще до анбандлинга инициировали переговоры с оператором ГТС Словакии – компанией Eustream по созданию совместного продукта для западных трейдеров, который позволит им хранить газ в украинских ПХГ", – рассказал Макогон в Facebook.

По его словам, был разработан целый набор новых услуг сначала со стороны Украины, а теперь и со стороны Словакии.

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"Short-haul (транзит на короткие расстояния) от "Оператор ГТС" плюс "таможенный склад" от "Нафтогаза" плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ. Теперь трейдеры при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win решение в действии", – резюмировал топ-менеджер.

Сезон закачки газа только начинается, поэтому уже в 2020 году западные трейдеры смогут воспользоваться этим продуктом, а Украина получит дополнительный доход от использования мощной инфраструктуры ГТС и ПХГ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что США заявляли, что готовы создать в Украине хаб для своего сжиженного газа, но с распространением коронавируса и обвалом на нефтяном рынке эта решимость несколько ослабла.

Также мы рассказывали о том, как российский "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний получать газ на границе Украина-Россия для последующей поставки в Европу.

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Также сайт "Сегодня" писал о том, что Кремлю больше не удастся использовать газ в качестве политического оружия.

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газ Словакия хранение Нафтогаз Украины ПХГ транзит газа Eustream Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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