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Украина начала год с рекордной суммой на счету Госказначейства

2 января, 17:19

Предыдущее максимальные значения составляли 17,015 млрд грн в 2006 году и 14,258 млрд грн в 2017 году

Польские рабочие нашли в подвале клад Фото: Josh Appel / Unsplash

Польские рабочие нашли в подвале клад Фото: Josh Appel / Unsplash

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2020 года составил 17,547 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на Госказначейства, где ранее сообщили о снижении доходов госбюджета.

Этот показатель – рекордный для начала года. Предыдущее максимальные значения составляли 17,015 млрд грн в 2006 году и 14,258 млрд грн в 2017 году.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

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Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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Украина госказначейство казна

Источник: Сегодня

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