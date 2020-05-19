Украина начала переговоры о возобновлении международных перелетов

Возобновление авиарейсов зависит от снятия ограничений в других странах

Министерство иностранных дел Украины (МИД) уже начало переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии. Такую информацию сообщили источники в МИД "Европейской правды" и УНИАН.

По словам дипломата, Украина не будет ждать запросов других государств, а сама начинает переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса.

"Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений", – пояснил собеседник, пояснив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане "могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами".

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Это решение согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание относительно переговоров по этому поводу.

После совещания посольствам Украины было поручено в странах-членах Евросоюза и в других странах, популярных для отдыха среди украинских туристов, выяснить, по какому графику и по каким правилам они будут открывать авиасообщение. Это необходимо для проведения дальнейших переговоров между Украиной и этими странами об открытии регулярного авиасообщения.

"Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию в соответствующих государствах", – отметил источник.

Исходя из этих объяснений, стоит рассчитывать, что авиасообщение будет возобновляться с теми странами ЕС, в которых также будет восстановлено регулярное авиасообщение (что в ближайшее время должно произойти во всех странах), а также с теми, которые позволят въезд граждан Украины и не являются центром пандемии.

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С 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режима изоляции. Однако в ЕС накануне летних отпусков спешат проработать все детали, а также значительно поддержать туристический бизнес деньгами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.

Напомним, что ранее, например, правительство Австрии, несмотря на начало постепенного ослабления карантина, продлило запрет авиасообщения с Украиной и рядом других стран.

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