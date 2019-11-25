Украина направила "Газпрому" проекты договоров по транзиту газа – Минэнерго

В Киеве считают, что Москва заинтересована подписать договор на транзит

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинская сторона направила "Газпрому", который ранее сделал Киеву газовое предложение, проекты договоров по транзиту газа. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Уже направлены "Газпрому" проекты договоров, как это предусматривает европейское законодательство, – сказал он. – Думаю, что Россия тоже заинтересована подписать договор на транзит".

Ранее сообщалось, что очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября.

Реклама

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама