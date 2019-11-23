В России сообщили, когда пройдут новые переговоры по транзиту газа через Украину

Александр Новак. Фото: REUTERS/Yves Herman

Очередная техническая встреча с участием "Нафтогаза Украины", российского "Газпрома" и оператора газотранспортного системы (ГТС) Украины по вопросу контракта на транзит газа состоится на следующей неделе (25 ноября – 1 декабря). Об этом сегодня, 23 ноября, заявил министр энергетики России Александр Новак.

"На следующей неделе будут очередные технические консультации", – сказал он.

По его словам, переговоры идут в рабочем порядке.

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"Обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", – добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

Сейчас переговоры продолжаются на техническом уровне, стороны встречались и на этой неделе – 20 ноября.

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

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