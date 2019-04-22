Украина наполняет ПХГ к новому отопительному сезону: как вырос импорт газа
Показатель среднесуточного импорта газа в апреле существенно вырос
Объем среднесуточного импорта природного газа Украиной в апреле 2019 года превысил показатели зимних месяцев и марта. Только за 1-20 апреля он достиг 27,4 млн куб. м/сутки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные компании "Укртрансгаз".
В марте среднесуточный импорт газа составлял 20,5 млн куб. м, в феврале – 23,8 млн куб. м, в январе – 8 млн куб. м, а декабре – 15,4 млн куб. м.
При этом в апреле 2018 года среднесуточный импорт составил 13 млн куб. м, в апреле 2017 года – 18 млн куб. м, а в апреле 2016 года – 8,2 млн куб. м.
Традиционно Украина в апреле сокращает объемы импорта газа после окончания отопительного сезона и начинает его наращивать в летние месяцы для создания запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ).
Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ. По состоянию на 20 апреля запасы выросли до 9,05 млрд куб. м.
В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.
11 апреля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о подаче на рассмотрение Кабинета министров откорректированного финансового плана компании на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.
Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
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