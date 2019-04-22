Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина наполняет ПХГ к новому отопительному сезону: как вырос импорт газа

Сегодня, 13:03

Показатель среднесуточного импорта газа в апреле существенно вырос

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Объем среднесуточного импорта природного газа Украиной в апреле 2019 года превысил показатели зимних месяцев и марта. Только за 1-20 апреля он достиг 27,4 млн куб. м/сутки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные компании "Укртрансгаз".

В марте среднесуточный импорт газа составлял 20,5 млн куб. м, в феврале – 23,8 млн куб. м, в январе – 8 млн куб. м, а декабре – 15,4 млн куб. м.

При этом в апреле 2018 года среднесуточный импорт составил 13 млн куб. м, в апреле 2017 года – 18 млн куб. м, а в апреле 2016 года – 8,2 млн куб. м.

Традиционно Украина в апреле сокращает объемы импорта газа после окончания отопительного сезона и начинает его наращивать в летние месяцы для создания запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ. По состоянию на 20 апреля запасы выросли до 9,05 млрд куб. м.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.

11 апреля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о подаче на рассмотрение Кабинета министров откорректированного финансового плана компании на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.

Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, отопительный сезон, ПХГ, запасы газа

Вы сейчас просматриваете новость " Украина наполняет ПХГ к новому отопительному сезону: как вырос импорт газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запасы газа в украинских хранилищах превысили девять миллиардов кубометров

20 апреля, 10:45

За сутки в ПХГ закачано более 15 миллионов кубометров газа

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Минфин вмешался в спор вокруг цены на газ для украинцев

18 апреля, 17:00

В Минфине связали решение Кабмина с обязательствами перед МВФ

"Российский газ – это деньги на оружие для Путина": в Польше жестко раскритиковали "Северный поток – 2"

18 апреля, 11:57

Моравецкий считает, что некоторые страны Запада игнорируют опасность

Порошенко высказался о Луценко, Гройсмане и Парубие

Он поможет Зеленскому со всеми договориться

О чем жалеют разведенные женщины

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

"Прыжок в неизвестность". Западные СМИ — о победе Зеленского

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Европа испытала танк будущего

Чемпион КХЛ сыграл в профессиональный футбол. Как он смотрелся?

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

Почему Нонна Мордюкова не уважала Георгия Вицина

Возле границ РФ уже находятся французские военные с танками