Украина наполняет ПХГ к новому отопительному сезону: как вырос импорт газа

Показатель среднесуточного импорта газа в апреле существенно вырос

Фото: "Укртрансгаз".

Объем среднесуточного импорта природного газа Украиной в апреле 2019 года превысил показатели зимних месяцев и марта. Только за 1-20 апреля он достиг 27,4 млн куб. м/сутки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные компании "Укртрансгаз".

В марте среднесуточный импорт газа составлял 20,5 млн куб. м, в феврале – 23,8 млн куб. м, в январе – 8 млн куб. м, а декабре – 15,4 млн куб. м.

При этом в апреле 2018 года среднесуточный импорт составил 13 млн куб. м, в апреле 2017 года – 18 млн куб. м, а в апреле 2016 года – 8,2 млн куб. м.

Традиционно Украина в апреле сокращает объемы импорта газа после окончания отопительного сезона и начинает его наращивать в летние месяцы для создания запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ. По состоянию на 20 апреля запасы выросли до 9,05 млрд куб. м.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.

11 апреля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о подаче на рассмотрение Кабинета министров откорректированного финансового плана компании на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.

Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.

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