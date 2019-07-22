Украина нарастила экспорт молочных продуктов

Рост экспортных поставок обеспечила группа товаров сухого и сгущенного молока

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На фоне данных о том, что Украина заняла 22 место в рейтинге мировых производителей молока, экспорт молочных продуктов из страны в июне 2019 года увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,7 млн долларов.

Об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ) со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Рост обеспечила группа товаров сухого и сгущенного молока. Их экспорт вырос еще в мае и сейчас продолжает лидировать во внешней торговле молокопродуктами. Так, в июне на внешних рынках их было продано 6 тыс. т, что на 36,6% больше, чем в прошлом году – 4,4 тыс. т", – сообщил аналитик АПМ Владимир Андриец.

В июне экспорт молока и сливок (несгущенных) вырос до 1,7 тыс. т (+4,6%), а объемы торговли другими группами молочных продуктов существенно снизились. В частности, поставки масла уменьшились до 1,5 тыс. т (-61,3%).

"На глобальный рынок масла сейчас существенно влияет европейское предложение и цена. Так, за период с января по май 2019 года европейскими производителями было произведено 973,9 тыс. т, что на 1,5% превысило производство прошлого года", – добавили в АПМ.

При этом экспорт сыра в июне сократился до 372 т (-40,4%), а сыворотки – до 1,8 тыс. т (-41,6%).

"Следует отдать должное национальным производителям экспортоориентированной продукции, которым удалось вовремя переориентировать производство и подстроиться под достаточно динамичный и изменчивый глобальный молочный рынок", – отметили в АПМ.

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Мы писали, что украинское молоко может исчезнуть в магазинах, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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