Украина нарастила международные резервы

Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 августа 2019 года достигли 21,84 млрд долларов, тогда как на 1 июля составляли почти 20,64 млрд долларов. Об этом сегодня, 6 августа, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"В июле они выросли на 5,8% благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке", – добавили в регуляторе.
Новости "Сегодня" сообщали, что НБУ на прошлой неделе (29 июля – 2 августа) купил 510,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Эта сумма стала рекордной с начала года. Регулятор активно покупал валюту в течение семи месяцев, и общая сумма достигла 2,91 млрд долларов.
Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 21,8 млрд долларов.
В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В то же время, по данным Министерства финансов, прогнозные платежи по госдолгу за 2019 года составляют 487,96 млрд грн.
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