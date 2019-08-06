/ Фото: пресс-центр НБУ

Украина нарастила международные резервы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B2%D1%80%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B2%D1%80%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B 2019-08-06T16:59:00+03:00 Экономика Данные опубликовал Национальный банк по состоянию на 1 августа

Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 августа 2019 года достигли 21,84 млрд долларов, тогда как на 1 июля составляли почти 20,64 млрд долларов. Об этом сегодня, 6 августа, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В июле они выросли на 5,8% благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке", – добавили в регуляторе.

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Новости "Сегодня" сообщали, что НБУ на прошлой неделе (29 июля – 2 августа) купил 510,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Эта сумма стала рекордной с начала года. Регулятор активно покупал валюту в течение семи месяцев, и общая сумма достигла 2,91 млрд долларов.

Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 21,8 млрд долларов.

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В то же время, по данным Министерства финансов, прогнозные платежи по госдолгу за 2019 года составляют 487,96 млрд грн.

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