Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина нарастила закачку газа на зиму

22 июля, 13:57

Запасы природного газа на 22% превышают показатель прошлого года по состоянию на 22 июля

Фото: Укртрансгаз

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 22 июля достигли 15,09 млрд куб. м. Об этом написала пресс-служба "Укртрансгаза" на странице в Facebook.

"Это на 22%, или на 2,7 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

По информации компании, с начала лета среднесуточный объем закачки газа составил 68 млн куб. м.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа в начале апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 21 июля он заявил, что осталось закачать 5 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

Вы сейчас просматриваете новость " Украина нарастила закачку газа на зиму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 простых способов продлить молодость кожи

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

На что способно обычное дегтярное мыло

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

10 оригинальных идей хранения чашек

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

Секреты ухода за орхидеей

В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь