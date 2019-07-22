Украина нарастила закачку газа на зиму

Запасы природного газа на 22% превышают показатель прошлого года по состоянию на 22 июля

Фото: Укртрансгаз

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 22 июля достигли 15,09 млрд куб. м. Об этом написала пресс-служба "Укртрансгаза" на странице в Facebook.

"Это на 22%, или на 2,7 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

По информации компании, с начала лета среднесуточный объем закачки газа составил 68 млн куб. м.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа в начале апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 21 июля он заявил, что осталось закачать 5 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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