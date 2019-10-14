Украина не прекращала переговоры с МВФ – Милованов

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Переговоры Украины и Международного валютного фонда (МВФ), чья миссия работала в сентябре в Киеве, не приостановлены. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, опровергая сообщения СМИ со ссылкой на замглавы Нацбанка Екатерину Рожкову о том, что переговоры о транше якобы прекращены.

"Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", – написал Милованов на своей странице в Facebook, уточнив, что сама Рожкова тоже опровергла данные СМИ.

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Рожкова отметила, что диалог с МВФ продолжается, однако признала, что внимание фонда, действительно, во многом приковано к вопросу ПриватБанка, а также к вопросу сохранения достижений, которые принесла банковская реформа в Украине.

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"Идут суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято ", – прокомментировал ситуацию с "Приватом" Милованов.

Напомним, украинская делегация отправится в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ, где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.

Миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". А премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в сотрудничестве МВФ с Украиной важнее всего – не деньги:

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