В НБУ оценили шансы на получение новой программы МВФ в этом году

Рожкова отметила, что в этом смысле НБУ, Кабмин и Офис президента "на одной странице"

Екатерина Рожкова / Фото: пресс-центр НБУ

Вероятность того, что Украина получит новую программу Международного валютного фонда (МВФ) в 2019 году, "очень высокая". Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net.

"С Кабмином и Офисом президента в этом смысле мы точно на одной странице – все хотят получить программу до конца года", – сказала она.

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По ее словам, еще до начала переговоров было понятно, что новый меморандум будет включать все требования, которые Киев не выполнил в рамках прошлых программ.

"Обычно это каркас следующего документа. Дальше начинаются переговоры по новым пунктам. Например, в части НБУ, речь будет идти о реформе небанковского финансового сектора, поскольку закон о "сплите" Нацкомфинуслуг (Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. – Ред.) уже принят", – добавила Рожкова.

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Первый замглавы НБУ отметила, что в течение ближайших недель "мы проработаем все эти вопросы".

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что План действий правительства и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

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