Украина обвинила Россию в блокировании транзита газа для Европы

Ряд европейских трейдеров хотели бы получать газа на границе Украина-Россия

Российский "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний получать газ на границе Украина-Россия для последующей поставки в Европу. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании "Оператор ГТС" со ссылкой на слова директора компании Сергея Макогона.

Он рассказал, что ряд европейских трейдеров уже обратились к "Газпрому", чтобы получать газа на границе Украина-Россия, однако получили отказ.

"Они обращались к нему с просьбой передавать газ на границе Украина-Россия, но пока, насколько мне известно, позитивного ответа нет", – сказал Макогон.

Реклама

При этом он отметил, что с украинской стороны никаких ограничений нет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, в первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

В тренде ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

Напомним, Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

Особенности украинской ГТС помогают европейцам регулировать рынок топлива. Низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о черной полосе "Газпрома":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама