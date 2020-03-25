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Украина заключила газовое соглашение с польской компанией

25 марта, 16:18

Виктория Подолянец

Украина усиливает интеграцию в европейский газовый рынок

После успешной прокачки газа по украинской газотранспортной системе по маршруту Венгрия – Словакия, "Оператор ГТС Украины" на прошлой неделе заключил с польским оператором GSA Platform соглашение о ее использовании для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей, сообщает Секретариат Энергетического сообщества (ЭС).

"Компания продолжает работать над внедрением европейского энергетического законодательства и усиливать интеграцию в европейский газовый рынок", – прокомментировал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Согласно данным польской GSA, первый коммерческий аукцион, на котором будут распределятся годовые мощности на 2020/2021 годы, запланирован на 6 июля и будет проведен в соответствии с европейским Сетевым кодексом распределения мощности (European Network Code on Capacity Allocation Mechanisms), а также календарем аукционов ENTSOG.

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В будущем планируется проведение аукционов по квартальным, месячным и краткосрочным продуктам, добавила польская сторона.

В сообщении Секретариата отмечается, что Украина является первой договаривающейся стороной (Contracting Party), имплементирующей европейский Сетевой кодекс распределения мощности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет. Об этом заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.

Напомним, Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

При этом в Украине намерены инвестировать средства в модернизацию и перестройку ГТС.

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Источник: Интерфакс-Украина

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