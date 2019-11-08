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Украина призвала Европарламент остановить "Северный поток-2": подробности

8 ноября, 12:13

Намерение исключить Nord Stream 2 из 3-го Энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, отметил дипломат

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий призвал депутатов Европарламента остановить попытки предоставить газопроводу "Северный поток-2" преференции и вывести его из-под действия положений 3-го Энергетического пакета Евросоюза. Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

"Призвал депутатов Европарламента защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить Nord Stream 2. Намерение исключить Nord Stream 2 из 3-го Энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", – написал он.

Напомним, немецкий парламент – Бундестаг – не смог согласовать подготовленный правящей коалицией законопроект со смягчающими поправками к Газовой директиве ЕС. Этот документ дает России возможность использовать "Северный поток-2" на полную мощность.

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Дело в том, что в предложенном документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком-2" "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия уже добилась смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком-2" это сама Германия.

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Фото: facebook.com/utg.ua

Также сообщалось, что в украинском Кабмине ответили на попытки Германии разблокировать "Северный поток-2". Торговый представитель Украины Тарас Качка уверен, что шансы остановить проект все равно остаются.

Напомним, "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока-2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

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Европарламент Украина Северный поток 2

Источник: Сегодня

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