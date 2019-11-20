Трехсторонние консультации по транзиту газа пройдут в формате телеконференции

Эти экспертные консультации станут уже вторыми с начала месяца

Фото: Юрий Витренко / Facebook Представители Украины на газовых переговорах в Брюсселе

Техническая трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по газу пройдет 20 ноября в формате телеконференции. Об этом сообщил близкий к переговорам источник в Брюсселе. Они направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи для обсуждения условий поставок газа в Украину и его транзита в ЕС с 1 января 2020 года.

"Экспертные консультации пройдут в среду в формате телеконференции, без физической встречи участников для экономии времени", — заявил источник.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подтвердила дату технической встречи, не уточняя формат или место ее проведения.

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Эти экспертные консультации станут уже вторыми с начала месяца.

Новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

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