Украина сможет догнать экономику Польши: озвучены условия

/ Фото: isorepublic.com

Украинская экономика может достичь уровня экономического развития Польши, если будет расти на 6% в течение 20 лет. Такое заявление сделал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, необходимо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сообщил Люнгман.

По расчетам МВФ, Украина одна из 18 стран мира, экономика которых сократилась в период с 1991 по 2017 годы: ежегодно Украина теряла в среднем по 0,2% ВВП.

Реклама

Для того, чтобы достичь того уровня экономического развития, который имеет Польша сейчас, в частности показателя ВВП на душу населения, экономке Украины нужно расти по 6% ежегодно, считают в МВФ. Там подсчитали, что при таких условиях украинцы станут богаче на 60%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что выполнение планов правительства по привлечению в Украину 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие пять лет позволит не только обеспечить экономический рост в 40%, но и снизить средний износ основных фондов страны до 48% с 60%.

В тренде Доллар в Украине вернулся к росту курса

При этом бизнес-сообщество определило для власти 10 ключевых приоритетов, которые помогут достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины. Рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину. Она должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Об этом глава государства сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама