Украина сократит производство сахара: что будет с экспортом

В этом маркетинговом году экспорт сахара из Украины упал на четверть

Украина в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) может сократить производство сахара на 5,5% и увеличить его экспорт на 13%, сообщает Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" со ссылкой на руководителя аналитической службы Sucden Марину Сидак.

"В сезоне 2018/2019 в Украине и России будет наблюдаться снижение производства сахара – на 5,5% и 11% соответственно, однако в Беларуси прогнозируется рост на 13%. При этом экспорт сахара из Украины и России возрастет на 13% и 7% соответственно, в то время как в Беларуси ожидается незначительное уменьшение – на 5%. Кроме того, сохранится жесткая конкуренция за рынки сбыта", - рассказала Сидак.

По ее словам, в Украине тем временем будет наблюдаться снижение внутреннего потребления.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Укрцукор", Украина в текущем МГ сократит экспорт сахара минимум на 25% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. При этом производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составляет 2,14 млн тонн.

Отметим, весной заграничные покупатели сахара снизили закупки у Украины. Наибольшее количество украинского сахара тогда также было отправлено в Узбекистан. Напомним, в прошлом маркетинговом году (2016/2017) Украина увеличила экспорт сахара в 6,8 раза – до 769,3 тыс. тонн.

Ранее мы писали о том, что за последние восемь лет украинцы сократили потребление сахара на 21%. Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не достигло и одного миллиона тонн, составив 956 тыс. тонн.

А недавно мы писали о том, что на украинских рынках цена сахара, которая обычно подскакивает в сезон консервации, в этом году неожиданно осталась неизменной. В свою очередь, аналитики аграрного рынка признаются, что прогнозировать ценовую политику сахара сложно: