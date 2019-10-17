Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши

Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз", который ранее отчитался о подготовке ГТС к отопительному сезону, завершил комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" (Львовская область).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", – говорится в сообщении.

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Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте планируется до конца октября.

Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

"На встрече с министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будут налаженные поставки сжиженного газа через Польшу", – сообщил на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Подробнее о поставках газа из США читайте на сайте "Сегодня" – На пути к энергонезависимости: согреет ли американский сжиженный газ всю Украину

Напомним, ранее в Штатах заявляли, что Польша станет центром перепродажи американского газа в Европе. Американские власти ожидают, что до 2020 года объем экспорта сжиженного газа из США составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех мировых поставок LNG. При этом Украина, которая отказалась от прямых закупок газа у России, импортирует голубое топливо из стран Европы, в том числе Польши.

Новости "Сегодня" также сообщали, что новоназначенный министр энергетики выступил против вмешательства государства в энергетический рынок:

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