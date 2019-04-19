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Украинцев стало меньше: обнародованы новые данные

Сегодня, 14:08

Госстат опубликовал данные о численности населения на 1 марта

Фото: AFP

По состоянию на 1 марта 2019 года численность населения в Украине составила 42,1 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 18 апреля.

"На протяжении января-февраля 2019 года численность населения уменьшилась на 51,6 тыс. человек", – сказано в нем.

При этом, по данным Госстата, на 100 умерших в Украине приходилось 47 рожденных.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины сократилась до 42,18 млн человекк 1 января 2019 года уменьшилась до 42,15 млн человек, а к 1 февраля – до 42,12 млн человек.

В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".

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Тег население, рождаемость, Госстат, Население Украины

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