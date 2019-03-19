Украинцев стало меньше: появились новые данные
По данным Госстата, за месяц население Украины сократилось на 30,5 тыс. человек
По состоянию на 1 февраля 2019 года численность населения в Украине составила 42,12 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 19 марта.
"На протяжении января 2019 года численность населения уменьшилась на 30,5 тыс. человек", – сказано в нем.
При этом, по данным Госстата, на 100 умерших в Украине приходилось 45 рожденных.
Напомним, по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины сократилась до 42,18 млн человек, а к 1 января 2019 годауменьшилась до 45,15 млн человек.
В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом.
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