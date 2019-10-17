Украинская делегация провела первые встречи в США: о чем говорили с МВФ и Всемирным банком

/ Фото: minfin.com.ua

В Вашингтоне (США) на Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ украинская делегациявстретилась с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Первая из встреч с МВФ состоялась. Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном", – написал Смолий на своей странице в Twitter.

Глава НБУ добавил, что переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются.

Фото: twitter.com/ysmolii

Кроме того, по словам Смолия, состоялась еще одна важная встреча – с вице-президентом Всемирного банка по региону "Европа и Центральная Азия" Сирилом Мюллером. Смолий отметил, что совместной задачей является очищение банковского сектора Украины от неработающих кредитов. Предполагается, что это станет одним из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса.

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Об этой встрече на официальной странице в Facebook также сообщило Министерство финансов Украины. Согласно сообщению, украинское правительство представило международным партнерам свои планы и получило поддержку от Всемирного банка.

В частности, по данным Минфина, речь идет о:

продолжении взвешенной фискальной политики и эффективной политики управления государственным долгом, что позволило снизить размер государственного долга с более 80% ВВП в 2016 году до ожидаемых 55% в конце 2019 года;

дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления в государственных банках, в частности формирование наблюдательных советов (до конца года будет сформирован наблюдательные советы в Сбербанке и в Укрэксимбанке);

внедрение оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров;

и механизмов финансовой поддержки фермеров; приватизация государственных предприятий с целью уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику.

"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года",- сообщили в Минфине.

Фото: twitter.com/ysmolii

Смолий также добавил, что на собрании традиционно плотный график, а дискуссии о вызовах для мировой экономики перемежаются со встречами центральных банкиров и инвесторов.

Как сообщалось, в состав украинской делегации в США входят: министр финансов Оксана Маркарова, ее заместитель Юрий Гелетий, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и его заместители Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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