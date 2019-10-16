Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в своем Facebook.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", – написала Маркарова.

Она также добавила, что делегация продолжает работу в самолете. "Вайфай в самолете позволяет окунуться в новый World Еconomic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи и главное возможности Украины на увеличение роста у нас", – отметила она.

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Напомним, эксперты рассказывали сайту "Сегодня", что само сотрудничество с МВФ остается очень важным для Украины, а вот предоставление денег – пока не критично.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов также заявил, что переговоры Украины и МВФ не приостановлены. Таким образом, Милованов опроверг сообщения СМИ со ссылкой на замглавы Нацбанка Екатерину Рожкову о том, что переговоры о транше якобы прекращены. Сама Рожкова подтвердила, что переговоры продолжаются.

Миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

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