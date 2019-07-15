Украинская экономика растет медленно и нестабильно: Всемирный банк нашел проблемы

По мнению экспертов, у страны осталось мало места для маневра

Фото: НБУ

Рост экономики Украины происходит сдержанными темпами и к тому же имеет непостоянную природу. Об этом сообщила экономистка представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в интервью ZN.ua.

По словам Головач, в 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счет хорошего урожая, что является изменчивым и сложно прогнозируемым фактором, ведь каждый год рекордных урожаев может и не быть. Другие секторы, которые делают большой вклад в рост украинского ВВП, ориентированы на внутреннее потребление, что, по словам экономистки тоже не лучший из вариантов.

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"Внутреннее потребление не повышает экспортного потенциала, не помогает интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, увеличить нашу конкурентоспособность, повысить производительность, то есть задействовать все возможные механизмы, которые помогают именно устойчивому развитию", – считает экономистка.

По мнению Головач, государственные инвестиции ограничиваются преимущественно высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами. Она считает, что Украина должна уменьшать долговую нагрузку, а это возможно лишь при условии жесткого контроля над дефицитом бюджета.

"Свободного пространства для маневра у нас не так уж и много. И для того, чтобы он появился, надо более терпимо относиться к текущим расходам государства", – заявила Головач.

Как сообщалось, ранее в Dragon Capital улучшили прогноз роста украинской экономики. Аналитики отметили, что внешняя среда в первом полугодии оказалась лучшей для Украины, чем ожидалось, в частности, из-за резкого благоприятного изменения цен на железную руду и газ.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) в целом прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В НБУ объясняют замедление темпов роста экономики как внешними, так и внутренними факторами, среди которых есть и политическая турбулентность. Аналогичные прогнозы дают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международное рейтинговое агентство S&P. При этом в Нацбанке не отрицают, что прогноз может улучшиться.

А ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%.

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