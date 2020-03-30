Украинские банкиры советуют парламенту не откладывать старт начала сотрудничества с МВФ по новой программе

Принятие законопроекта о банках очень важно для макрофинансовой стабильности страны

Парламенту необходимо принять законопроекты, которые запустят сотрудничество с МВФ. Речь идет о законопроектах №3260 о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В противном случае стране будет угрожать дефолт. Такого мнения придерживаются многие украинские банкиры, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если Украина надеется на "авось", а кризис затянется, перспективы дефолта и глубокого кризиса станут очень реальными", – сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Она считает, что принятие законопроекта о банках очень важно для макрофинансовой стабильности страны.

"Его принятие является критическим сразу в двух смыслах: страхование государственных финансов от еще большего дефицита и обеспечение финансирования государства от международных финансовых организаций, что позволит профинансировать антикризисные меры в экономике", – сказала Коробкова.

Пока Украина не выполнит те prior actions, которые пообещала, МВФ не станет утверждать новую программу поддержки Украины, а без этого другие доноры также ничего Украине не будут предлагать.

Коробкова подчеркнула, что сейчас Украина не находится на грани дефолта, однако в длительной перспективе без поддержки со стороны МВФ стране будет чрезвычайно трудно финансировать дефицит госбюджета и платить по международным обязательствам, срок которых истекает в этом году.

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Старший аналитик Райффайзен банка Аваль Михаил Ребрик также надеется, что необходимые законы для выполнения prior actions будут проголосованы, Украина получит расширенную помощь от МВФ.

По его словам, из-за экономического кризиса существенно пострадает доходная часть государственного бюджета страны и одновременно значительно увеличатся затраты на борьбу с COVID-19, а также на социальную поддержку людей в условиях роста безработицы и снижения уровня доходов населения.

Причем, как отметил Ребрик, секвестированием ситуацию не спасти в силу критически высокого процента защищенных статей, поэтому дефицит бюджета увеличится в разы, тога как возможности по его финансированию сворачиваются: внутренний и внешний спрос на гособлигации Украины стремится к нулю, об успешном выполнении программы приватизации также можно забыть.

"У Украины в сложившейся ситуации просто нет мало-мальски приемлемой альтернативы продолжению сотрудничества с МВФ. В ином случае это – наверняка дефолт, бегство инвесторов и вывод дивидендов, массированная непокрытая эмиссия для монетизации дефицита бюджета, девальвация на многие десятки процентов, гиперинфляция, обнищание населения, массовая безработица, рост социального напряжения, преступности, политический кризис… без перспектив быстрого восстановления", – отметил эксперт.

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Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов также выразил надежду, что законопроекты, которые являются prior actions для сотрудничества с МВФ, будут приняты. По мнению эксперта, сейчас фокус международных доноров несколько смещен, поскольку в связи с распространением коронавируса многим странам понадобится финансовая помощь.

"Думаю, мы ее получим в любом случае, в рамках борьбы с пандемией, вне зависимости от принятия законов, однако не думаю, что суммы помощи будут большими. Другие кредиты МВФ будут доступны нам после выполнения договоренностей", – считает глава правления Пиреус Банка.

Начальник отдела по работе с инвесторами Банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько пояснил, что технически Украина имеет возможность без привлечения нового долга оплатить все расходы на обслуживание валютного долга в 11 млрд долларов при текущем уровне золотовалютных резервов 25 млрд долларов.

Он пояснил, что в этом случае уровень ЗВР снизится до критического уровня немногим более двух месяцев покрытия критического импорта при нормальном уровне минимум три месяца, что недопустимо в условиях кризиса.

"Тем более, что инвесторы вряд ли будут инвестировать в украинские ОВГЗ и евробонды в условиях мирового кризиса, наоборот, они будут пытаться выйти из высокорисковых активов, которыми, собственно, считаются украинские облигации", – добавил эксперт.

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