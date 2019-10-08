Украинцы назвали оптимальный размер пенсии

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Большинство пенсионеров (73%) в Украине считают уровень пенсий в Украине недостаточным и только 8% опрошенных он устраивает. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Research & Branding Group.

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"Как и в вопросе зарплат, украинцы имеют свое представление об оптимальной пенсии. По мнению респондентов, размер пенсии должен составлять 11 041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей", – отмечают в компании.

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Учитывая почти четырехкратный разрыв между официальным и желаемым размерами пенсий, только 8% опрошенных рассчитывают на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию. Большинство украинцев (79%) не полагают, что выживут на одну пенсию.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: rb.com.ua В тренде Откуда берется курс доллара и почему его нельзя спрогнозировать: в НБУ рассказали о валютном рынке

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года. На вопросы ответил 2001 украинец в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в следующем году, может составлять в начале года 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%.

Между тем в Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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