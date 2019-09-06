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В ПФУ раскрыли, от чего зависит размер пенсии по возрасту

6 сентября, 12:48

Свой комментарий по данному вопросу дала заместитель председателя правления фонда Ирина Ковпашко

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Размер пенсии по возрасту в Украине зависит от двух показателей, на которые человек может влиять, чтобы получать достойную пенсию: продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом сообщила заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует пресс-служба ведомства.

"Для расчета пенсии засчитываются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений", – сообщила она.

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По словам Ковпашко, предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок.

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"В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем. И одной из его обязанностей является хранение данных о заработной плате своих работников не менее 75 лет и соответственно выдавать эти справки по обращению человека. Если указанная в справке заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека, мы ее не учитываем, а берем за основу данные персонифицированного учета", – пояснила она.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным фонда, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность в Украине составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг, которой уже воспользовались более 500 человек. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Напомним, в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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пенсии ПФУ

Источник: Сегодня

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