Утвержден размер денежной помощи к Дню Победы, Нафтогаз снижает цену на газ: итоги дня

Разовая денежная помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований будет выплачена до 5 мая

Утвержден размер денежной помощи к Дню Победы, Нафтогаз снижает цену на газ: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-20T19:43:00+02:00 Экономика Разовая денежная помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований будет выплачена до 5 мая

Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Будет выплачена до 5 мая разовая денежная помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований. В частности, инвалидам войны 1-й группы будет выплачено 3850 грн, инвалидам 2-й группы – 3400 грн, 3-й группы – 2950 грн; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1295 грн, жертвам нацистских преследований – 840 грн, узникам концлагерей – 530 грн, лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3850 грн.

Около 11,5 тысяч грн на сегодняшний день составляет средняя зарплата в компании "Укрзализныця". Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

Уменьшился до 9,023 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 18 марта. По последним данным, за сутки в хранилища газ не закачивался. В течение суток из них отобрано 28,81 млн куб. м газа, тогда как днем ранее было 27,68 млн куб. м. 18 марта в Украину за сутки поступило из Словакии – 14,34 млн куб. м, из Венгрии – 5,48 млн куб. м, из Польши – 5,24 млн куб. м газа.

Сократилась на 30,5 тыс. человек в течение января численность населения Украины и на 1 февраля составила 42 122,7 тыс. человек. Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 45 рожденных.

10 низкопольных трамвайных вагонов поставит Киеву совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс". Сумма закупки составит 498 млн грн по условиям аукциона, который состоялся 19 марта в системе ProZorro. Ожидается, что Киев получит новые трамваи до 31 декабря текущего года.

104 заявления и сообщения о возможных нарушениях, связанных с выборами президента, зарегистрировано за минувшие сутки, с начала кампании таких сообщений было 3468. В Нацполиции указали, что всего с начала предвыборной кампании внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по 187 фактам совершения действий, которые имеют признаки уголовных преступлений. 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом. Кроме того, составлены 584 административных протокола.

Экономика

Ослабил на 1 копейку до 26,17 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 марта.

Составил 12,53 млрд грн объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 19 марта, что в 3,6 раза выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Снизит цену на природный газ отпускаемый промышленным потребителям, НАК "Нафтогаз Украины" в апреле – до 7188 грн за 1 тыс. куб м (с НДС), что на 16% меньше цены на газ, отпускаемый в Украине по специальным обязательствам (ПСО) для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Составили 39,28 млрд грн доходы украинских банков, без учета неплатежеспособных, за январь-февраль, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Расходы банковской системы за этот период составили 30,59 млрд грн, что на 27,5% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Чистая прибыль украинских банков в январе-феврале составила 8,69 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в январе-феврале 2018 года.

Возросли на 1,7% финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале, или на 230,243 млн грн – до 13,938 млрд грн. С начала 2019 года финансовые ресурсы Фонда уменьшились на 2,8%, или на 401,547 млн грн. Финансовые ресурсы ФГВФЛ в прошлом году сократились на 0,1%, до 14,339 млрд грн.

15,5 тыс. тонн свежих и замороженных овощей импортировала Украина в 2018 году общей стоимостью 18,6 млн долларов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

Мир

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Но Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая, либо за долгосрочный перенос этой процедуры. В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент, в которых Лондон, выходящий из ЕС, уже не должен участвовать.

Достигнут 2,38 трлн долларов выплаты компаний акционерам в виде дивидендов и выкупа акций в 2018 финансовом году, который завершается 31 марта 2019 года, что примерно вдвое больше, чем перед самым началом финансового кризиса 2008 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компаниями Quick и FactSet. По данным Всемирного банка, выплаты акционерам в 2017 финансовом году составили примерно 3% глобального ВВП по сравнению с менее 2% за десять лет до этого.

Возрос на 5,5% мировой объем выплавки нержавеющей стали в 2018 году по сравнению с 2017 годом – до 50,73 млн тонн, при этом производство увеличилось во всех регионах, сообщил Международный форум нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF).

Автомобильная компания BMW предупредила инвесторов о возможности значительного снижения прибыли в 2019 году и обнародовала план сокращения затрат на 12 млрд евро к концу 2022 года. Доналоговая прибыль в 2019 году может снизиться более чем на 10% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году она упала на 7,8%, до 9,82 млрд евро. Рентабельность автомобильного бизнеса по операционной прибыли составит от 6% до 8% (в 2018 году – 7,2%), что ниже долгосрочного ориентира BMW (8-10%).

71 млрд долларов заплатила компания Walt Disney за кинокомпанию 21st Century Fox. В результате Disney получит киностудию 21th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериалы и кинофильмы.

79,5 млрд долларов в такую сумму власти Гонконга оценили грандиозный план по возведению искусственных островов для решения жилищной проблемы города. Проект предусматривает создание двух искусственных островов и соответствующей транспортной инфраструктуры. Для этого нужно отвоевать у моря 1,7 тыс. га. Предполагается, что на искусственных островах будет построено 260 тыс. квартир, 70% которых будет отведено под социальное жилье. Насыпные работы планируется начать в 2025 году, а первые жильцы смогут заселиться в дома до 2032 года.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.