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"Перемирие" продолжается: ВСУ попали под новые обстрелы на фронте

Сегодня, 18:41

За сутки боевики выпустили по украинским защитникам 39 мин 120-мм и 82-мм калибров

Фото: Минобороны РФ
"Перемирие" продолжается: ВСУ попали под новые обстрелы на фронте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9c/473/5c6a9c4737ff9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9c/473/5c6a9c4737ff9.jpg Донбасс За сутки боевики выпустили по украинским защитникам 39 мин 120-мм и 82-мм калибров

С начала суток и до 18:00 украинские войска семь раз попали под обстрелы врага на Донбассе, причем пять раз боевики применяли против них вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 марта.

Всего по украинским защитникам выпустили 39 мин 120-мм и 82-мм калибров.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ были атакованы:

  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Лебединское;
  • и из снайперского оружия в районе Марьинки.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды – из минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;
  • из минометов 82-го калибра – вблизи населенных пунктов Песчаное и Айдар;
  • из минометов 120-го калибра и вооружения БМП-1 в районе населенного пункта Троицкое.

"Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения. Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.

Украинские военные добавили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ трижды попали под обстрелы боевиков.

Напомним, 19 марта боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . Жарко было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

А 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт. Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики.

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Тег Донбасс, ВСУ, айдар, марьинка, война на востоке Украины , лебединское, Новолуганское, ООС

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