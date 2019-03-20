"Перемирие" продолжается: ВСУ попали под новые обстрелы на фронте
За сутки боевики выпустили по украинским защитникам 39 мин 120-мм и 82-мм калибров
С начала суток и до 18:00 украинские войска семь раз попали под обстрелы врага на Донбассе, причем пять раз боевики применяли против них вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 марта.
Всего по украинским защитникам выпустили 39 мин 120-мм и 82-мм калибров.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ были атакованы:
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Лебединское;
- и из снайперского оружия в районе Марьинки.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды – из минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;
- из минометов 82-го калибра – вблизи населенных пунктов Песчаное и Айдар;
- из минометов 120-го калибра и вооружения БМП-1 в районе населенного пункта Троицкое.
"Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения. Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.
Украинские военные добавили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ трижды попали под обстрелы боевиков.
Напомним, 19 марта боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . Жарко было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.
А 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт. Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики.
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