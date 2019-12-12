"Увези детей. Мы идем": Рожкова жалуется на угрозы

Рожкова сообщила, что ей приходится вызывать полицию, чтобы добраться на работу

/ Фото: пресс-центр НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о продолжающемся давлении на отдельных должностных лиц НБУ.

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто", - написала она в Facebook.

Рожкова также сообщила, что с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами.

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"После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - добавила она.

На обнародованном Рожковой фото виден текст угрозы: "Застрахуй дом и здоровье. Увези детей. Мы идем, ..."

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"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности Первого заместителя Председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", – написала она.

Ранее Екатерина Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей".

Напомним, в НБУ напомнили о том, какими могут быть причины увольнения председателя Нацбанка. Сейчас эту должность занимает Яков Смолий. Он возглавил регулятор 15 марта 2018 года.

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