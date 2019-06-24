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В Беларуси назвали сроки по очистке "Дружбы" от "грязной" нефти

24 июня, 17:05

Прокачка загрязненной нефти продолжалась пять дней, теперь ее вытесняют из трубы

Фото: пресс-служба Белнефтехима
Фото: пресс-служба Белнефтехима.

Cистема нефтепроводов "Дружба" будет работать "вполсилы" в ближайшие 12 месяцев из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти. Такой прогноз озвучил главный инженер белорусского оператора южной ветки "Дружбы" – компании "Гомельтранснефть Дружба" – Андрей Вериго.

"Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки", – цитирует его журнал "Вестник Белнефтехима".

По словам Вериго, прокачка "грязной" нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее будут на протяжении двух месяцев, так как максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной.

Белорусская сторона прогнозирует, что всего с территории республики должны вытеснить 1,328 млн тонн загрязненной дихлорэтаном нефти.

"Дорожная карта" предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече (город в Брянской области. – Ред.), так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей "грязной" нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", – добавил Вериго.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, согласно заявлению "Укртранснафты", на очистку украинского участка "Дружбы" от некачественной нефти из России понадобится от трех до пяти месяцев.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

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Тег нефть, Россия, нефтепровод дружба, Транснефть, Белнефтехим

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Источник:

Интерфакс-Украина

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