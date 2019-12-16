В Эстонии украинцы стали крупнейшей группой трудовых мигрантов

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В Эстонии украинские мигранты, которые едут за границу в поисках работы, составляют самую большую группу трудовых мигрантов. В этом году нашим гражданам выдали 24 318 разрешений на временную работу, сообщает ERR.

На втором месте по количеству трудовых мигрантов с большим отставанием идет Беларусь (1823), далее следуют Россия (1326), Молдова (1191), Узбекистан (706) и Грузия (433).

Кроме зарегистрированных работников, в Эстонии есть и иностранцы, работающие нелегально, число которых МВД оценивает от 1000 до 5000 человек, а также люди, которые работают в Эстонии по выданной в Польше долгосрочной визе.

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По оценке Банка Эстонии, около трети роста национальной экономики в этом году связано с использованием иностранной рабочей силы.

При этом с иностранными трудовыми мигрантами часто используются полузаконные схемы, потери от которых несут как сами мигранты, работающие в Эстонии до 300 часов в месяц за невысокую зарплату и рискующие не получить обещанные им деньги, так и государственный бюджет в виде недополученных налогов на 16 млн евро.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Финляндию большинство заробитчан приехали из Украины.

Также мы сообщали о том, что полякам-расистам вынесли приговор за избиение украинского студента в Гданьске.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый украинофобский случай в Польше. В ноябре один из вузов отчислил студентку-полячку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки. Позже в отношении девушки возбудили и уголовное дело.

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