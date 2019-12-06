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1,5 года тюрьмы за украинофобию: полякам-расистам вынесли приговор

6 декабря, 14:30

Судья отправил за решетку двух мужчин, которые избили украинского студента в Гданьске

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Польский суд приговорил к тюрьме двух поляков, которые в декабре прошлого года избили молодого украинца в электричке в Гданьске.

Окружной суд Гданьска признал их виновными в совершении преступления на почве расовой ненависти и установил, что 19-летнего украинского студента избили из-за его национальности, сообщает naszemiasto.pl.

За это судья отправил обвиняемых 28 и 33 лет на полтора года за решетку, а также обязал их выплатить потерпевшему 10 тыс. злотых компенсации (больше 61,5 тыс. гривен).

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У адвокатов подсудимых есть возможность подать апелляцию.

Инцидент произошел вечером 21 декабря 2018 года в поезде SKM в Гданьске. Сперва подсудимые, распивая алкоголь, начали цепляться к женщине, а потом переключились на украинца. После словесной перепалки они несколько раз ударили его кулаками и бутылкой по голове, после чего выбежали на одной из станций.

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Украинца госпитализировали, а позже он сказал, что драка была спровоцирована тем, что он говорил по телефону на русском языке.

Изначально дело квалифицировалось как обычное избиение, но когда потерпевший обратился в Центр поддержки мигрантов и случившееся было предано огласке в СМИ, злоумышленников обвинили в применении насилия "по причине национальности и происхождения" жертвы.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый украинофобский случай в Польше. В ноябре один из вузов отчислил студентку-полячку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки. Позже в отношении девушки возбудили и уголовное дело.

А в августе один из ресторанов Гдыни разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".

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