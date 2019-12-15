В Финляндию большинство заробитчан приехали с Украины

За последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии

/ Фото: Pixabay

В Финляндии большинство иностранных работников прибывает из Украины. Об этом сообщает Yle.

Как отмечается, за последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

В прошлом году более 1,8 тысяч граждан Украины приехали на работу в Финляндию. В то же время эстонцев приехало около 1,2 тысяч человек.

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Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.

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Ранее количество украинских заробитчан посчитали в Польше.На сегодняшний день в Польше работают почти 900 тыс. украинских заробитчан.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

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