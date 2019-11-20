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В Еврокомиссии сообщили, когда состоятся трехсторонние консультации по транзиту газа

20 ноября, 02:41

Встречу представителей Украины, РФ и Евросоюза подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Анка Падурару

/ Фото: Укртрансгаз

В Еврокомиссии проинформировали, что консультации при участии представителей Украины, РФ и Евросоюза по транзиту газа назначены на 20 ноября. Об этом стало известно из комментария официального представителя Еврокомиссии Анки Падурару.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут 20 ноября", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, мероприятия для СМИ не предусмотрены.

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Новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

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газ Россия ЕС Еврокомиссия консультации Украина транзит газа

Источник: Интерфакс-Украина

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