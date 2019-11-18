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В Минэкоэнерго ответили на предложение Газпрома

18 ноября, 23:45

Это предложение является неприемлемым для Украины, - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Присланное 18 ноября предложение ПАО "Газпром" (Россия — Ред.) в адрес НАК "Нафтогаз Украины" о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Но министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

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Как писали новости "Сегодня", "Газпром" сообщил, что направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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Газпром экология соглашение Нафтогаз Украины арбитраж транзит газа

Источник: Интерфакс-Украина

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