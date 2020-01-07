В Киеве поломался экспресс, курсирующий в аэропорт Борисполь

Экспресс вынужденно остановился возле одной из станций столичной подземки

Фото: "Укрзализныця"

7 января в Киеве около 13:30 возле станции метро Демеевская поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь, сделал вынужденную остановку. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

"Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Их пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт", – рассказали в пресс-службе.

Там сообщили, что начали переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), который является производителем подвижного состава.

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В "Укрзализныце" обещают провести расследование происшествия и предъявить претензии заводу-изготовителю.

Напомним, что новый поезд был передан производителем "Укрзализныци" в конце декабря 2019 года.

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А ранее сайт "Сегодня" писал о том, что КВСЗ выиграл тендер на поставку 54 пассажирских вагонов компании "Укрзализныця".

Мы сообщали о том, что из-за высокого объема изношенного и устаревшего парка пригородного подвижного состава в ближайшие три года немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов. "Укрзализныце" в этом вопросе необходима государственная поддержка – выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава, как это предусмотрено нормами Закона Украины "О железнодорожном транспорте", или передача его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.

При этом госкомпания в последние годы активно сотрудничает с американской компанией General Electric, у которой в 2020 году планирует купить еще 40 локомотивов для грузовых составов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" составила ТОП вещей, которые воруют в украинских поездах, и назвала общую стоимость украденного имущества:

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